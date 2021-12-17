Минтруда: повышение социальных пособий и пенсий охватит 732 тыс. человек
Новые указы и распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении социальных пособий и пенсий охватят 732 тыс. человек. Об этом haqqin.az сообщили в Минтруда Азербайджана.
«Подписанные президентом Ильхамом Алиевым новые распоряжения являются успешным продолжением широкомасштабных реформ, направленных на повышение социальных выплат уязвимым группам населения», - говорится в сообщении ведомства.
Повышение пособий и пенсий новыми указами и распоряжениями коснется следующих категорий лиц:
1. Люди с ограниченными возможностями здоровья и люди, осуществляющие уход за инвалидами I степени;
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и люди, обеспечивающие уход за ними;
3. Люди, получающие пособия из-за возраста;
4. Люди, получающие пособия из-за потери кормильца;
5. Дети военнослужащих срочной службы;
6. Опекуны детей;
7. Женщины, имеющие более пяти детей;
8. Малообеспеченные семьи, имеющие детей в возрасте до одного года (получающие адресную социальную помощь);
9. Люди, усыновившие детей.
10. Неработающие пенсионеры - доктора и кандидаты наук;
11. Люди, имеющие почетные звания «народный» и «заслуженный»;
12. Докторанты и студенты.
Также повышаются следующие единовременные пособия:
1. Единовременное социальное пособие при рождении третьего ребенка;
2. Единовременное пособие для проведения похорон.
Подписанные главой государства новые указы и распоряжения охватывают в общей сложности 732 тысячи человек, в том числе 132 тысячи докторантов и студентов, и предусматривают увеличение с начала 2022 года социальных выплат в форме пособий и стипендий. Для этих целей выделены дополнительные 200 миллионов манатов в год.