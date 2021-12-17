Минтруда: повышение социальных пособий и пенсий охватит 732 тыс. человек

Новые указы и распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении социальных пособий и пенсий охватят 732 тыс. человек. Об этом haqqin.az сообщили в Минтруда Азербайджана.

«Подписанные президентом Ильхамом Алиевым новые распоряжения являются успешным продолжением широкомасштабных реформ, направленных на повышение социальных выплат уязвимым группам населения», - говорится в сообщении ведомства.

Повышение пособий и пенсий новыми указами и распоряжениями коснется следующих категорий лиц:

1. Люди с ограниченными возможностями здоровья и люди, осуществляющие уход за инвалидами I степени;

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и люди, обеспечивающие уход за ними;

3. Люди, получающие пособия из-за возраста;

4. Люди, получающие пособия из-за потери кормильца;

5. Дети военнослужащих срочной службы;

6. Опекуны детей;

7. Женщины, имеющие более пяти детей;

8. Малообеспеченные семьи, имеющие детей в возрасте до одного года (получающие адресную социальную помощь);

9. Люди, усыновившие детей.

10. Неработающие пенсионеры - доктора и кандидаты наук;

11. Люди, имеющие почетные звания «народный» и «заслуженный»;

12. Докторанты и студенты.