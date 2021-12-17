Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджана «О предоставлении стипендий докторантам, студентам, обучающимся в учреждениях высшего, среднего специального и профессионального образования, а также по уровню магистратуры Национальной академии наук Азербайджана» №961 от 14 февраля 2019 года.

Согласно распоряжению, стипендии, назначаемые докторантам по подготовке доктора наук, повышены с 300 до 360 манатов, докторантам по подготовке доктора философии - со 180 манатов до 216 манатов, стипендии, назначаемые студентам, получающим именные стипендии в вузах и Национальной академии наук Азербайджаная, – со 170 манатов до 204 манатов, студентам, студентам с академическими показателями 91-100 баллов - со 145 манатов до 174 манатов, 71-100 баллов – со 120 манатов до 144 манатов, 51-100 баллов - с 80 манатов до 96 манатов.

Стипендии студентам по уровню бакалавриата, имеющим академические показатели 91-100 баллов, увеличены со 130 манатов до 156 манатов, студентам, 71-100 баллов - со 110 манатов до 132 манатов, студентам, 51-100 баллов – с 75 манатов до 90 манатов.

Стипендии, назначаемые студентам учреждений среднего специального образования, имеющим академические показатели 91-100 баллов, увеличены с 75 манатов до 90 манатов, 71-100 баллов – с 60 манатов до 72 манатов, 51-100 баллов – с 50 манатов до 60 манатов.

Стипендии, назначаемые студентам учреждений профессионального образования с академическим показателем «5», повышены с 75 манатов до 90 манатов, с академическими показателями «4» и «5» - с 60 манатов до 72 манатов, с академическими показателями «3» - «5» - с 50 манатов до 60 манатов.

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.