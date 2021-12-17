Кризис в Европе: газа все меньше, цены все выше

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на бирже ICE Futures достигла €148,87 за МВт/ч, то есть $1921 за тыс. кубометров.

Спотовая цена газа в Европе взлетела выше $1900 за тыс. кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу Ямал - Европа и приближению нового похолодания, передает Interfax.

* * * 11:05

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1732 за 1 тыс. кубометров, или €148,87 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).