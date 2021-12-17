Сотрудники Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выяснили, что «омикрон» медленнее поражает легкие человека по сравнению с другими штаммами COVID-19. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование.

Согласно данным ученых, «омикрон» не вызывает у заразившихся тяжелого течения болезни. Однако, по словам экспертов, не стоит расслабляться в борьбе с коронавирусной инфекцией, потому что «омикрон» начал успешнее других вариантов «обходить» иммунитет людей.

Выводы были сделаны после того, как научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям предупредила о вероятном массовом заражении жителей в Англии новым штаммом. Речь о сотнях тысяч новых случаев ежедневно, предупредили британские ученые.