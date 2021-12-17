У депутатов сегодня насыщенный день: обсудят более 30 вопросов

- Об утверждении изменения в Кредитное соглашение № AZB-P4, подписанное 29 мая 2009 года по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах" между правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии;

- Об утверждении изменения в Договор о финансировании по проекту "Создание Национального парка Самур-Ялама" в рамках Экорегиональной программы охраны природы для Южного Кавказа между Министерством финансов, представляющим Азербайджан, и KfW;

- О внесении изменений в законы Азербайджана "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации места жительства и нахождения", "О государственном реестре населения Азербайджана, "О Консульском уставе Азербайджана", утвержденном законом Азербайджана номер 782 от 8 февраля 1994 года, "О гражданстве Азербайджана", в Семейный кодекс Азербайджана, "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи со сроками применения удостоверения личности гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет" (третье чтение);

- О внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение);

- О внесении изменений в законы "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" (третье чтение), "Об авторском праве и смежных правах" (третье чтение), "О судах и судьях" (третье чтение), "О паспортах", "О государственной службе", "О дипломатической службе" и в Налоговый кодекс;

- О внесении изменения в законы "О лицензиях и разрешениях", "О туризме" (второе чтение), "О бюджетной системе" (второе чтение), "О государственном долге" (второе чтение), а также в Кодекс об административных проступках Азербайджана (второе чтение) и в Налоговый кодекс (второе чтение);

- О внесении изменения в законы "О таможенном тарифе" (второе чтение), "О страховании от безработицы" (второе чтение), "О занятости" (второе чтение), "О медиа" (второе чтение), "О лотереях" (первое чтение);

- О внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение), в Гражданский кодекс (первое чтение), в Уголовный кодекс (первое чтение) и в Налоговый кодекс (первое чтение);

- О внесении изменения в законы "О физической культуре и спорте" (первое чтение), "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение), "О коневодстве" (первое чтение), "О рекламе" (первое чтение), "О государственных закупках" (первое чтение), "О телекоммуникации" (первое чтение);

- О внесении изменения в законы "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (первое чтение), "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение);

- О внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (первое чтение), в Семейный кодекс (первое чтение) и в Консульский устав Азербайджана, утвержденный законом номер 782 от 8 февраля 1994 года (первое чтение).