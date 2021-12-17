Об уникальных возможностях снайперского оружия, стоящего на вооружении в азербайджанской армии, рассказал армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Я знаю случай, когда во время последней войны в Карабахе... с 940 метров винтовка пробила борт бронетранспортера БТР-80 насквозь». Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Budroo News.

Амбарцумян отмечает, что Азербайджан использует снайперские винтовки очень эффективно: «Особенно когда на них стоит тепловизионный прицел ASELSAN турецкого производства, который позволяет на расстоянии двух тысяч метров стрелять из нее прицельно по бронетранспортерам. Я знаю случай, когда во время последней войны в Карабахе стреляли из нее…С 940 метров она пробила борт бронетранспортера БТР-80 насквозь. Был случай, когда с 715 м насквозь пробило борт БМП-2 (боевой машины пехоты). Насквозь пробило. Представьте себе, когда внутри этой машины находятся солдаты… Они сидят в БМП в защите, в каске, а она ее насквозь пробивала».