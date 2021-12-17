В рамках сотрудничества между Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и компанией «McDonald's Азербайджан» завершился конкурс для студентов с ограниченными возможностями, по итогам которого были отобраны кандидаты, которым компания окажет финансовую поддержку.

Согласно меморандуму, подписанному ректором UNEC профессором Адалетом Мурадовым и генеральным директором «McDonald's Азербайджан» Оскаром Богопольским, стороны будут сотрудничать в таких вопросах, как развитие знаний у студентов по различным направлениям, организация производственных и добровольных практических программ, оплата расходов на обучение, а также прохождение сертификации.

Как сообщили в UNEC, пять из пятнадцати студентов, подавших заявки, соответствовали всем необходимым критериям. По итогам конкурса «McDonald's Азербайджан» оплатит их обучение за текущий учебный год.