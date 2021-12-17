McDonald’s Азербайджан оказал финансовую помощь студентам UNEC c ограниченными возможностями фото; видео
В рамках сотрудничества между Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и компанией «McDonald's Азербайджан» завершился конкурс для студентов с ограниченными возможностями, по итогам которого были отобраны кандидаты, которым компания окажет финансовую поддержку.
Согласно меморандуму, подписанному ректором UNEC профессором Адалетом Мурадовым и генеральным директором «McDonald's Азербайджан» Оскаром Богопольским, стороны будут сотрудничать в таких вопросах, как развитие знаний у студентов по различным направлениям, организация производственных и добровольных практических программ, оплата расходов на обучение, а также прохождение сертификации.
Как сообщили в UNEC, пять из пятнадцати студентов, подавших заявки, соответствовали всем необходимым критериям. По итогам конкурса «McDonald's Азербайджан» оплатит их обучение за текущий учебный год.
Отметим, что данная инициатива является началом долгосрочного плодотворного сотрудничества между UNEC и компанией «McDonald's Азербайджан».
Социальная ответственность является важной частью корпоративной политики McDonald’s, и сотрудничество с UNEС расширило границы деятельности компании в этом направлении. Оказание помощи студентам, столкнувшимся со сложностями, является не только материальной поддержкой, но и помогает поддерживать в них веру в себя и в будущее.