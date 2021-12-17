Сторож Велиев продавал наркотики в парке ФОТО
Сотрудники Гёйгёльского райотдела полиции задержали Акифа Велиева, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе расследования выяснилось, что Велиев продавал наркотики в одном из расположенных в районе парков отдыха, где работал сторожем. Вместе с изъятыми вещественными доказательствами он был передан следствию.
В результате других операций, проведенных правоохранителями, по подозрению в аналогичном преступлении были задержаны Байрам Алекберов, Бахшали Мурсагулов, Фаиг Багиров, Вугар Садыгов, Эльшан Худавердиев, Мехман Керимов, Ровшан Мамедханов, Анар Атаев. Оперативники обнаружили и изъяли у них героин, марихуану, метамфетамин и другие наркотические средства.
Подозреваемые привлечены к следствию. Расследование по каждому факту продолжается.