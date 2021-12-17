В Болгарии изъявили желание получать больше азербайджанского газа

Болгария хочет получать все законтрактованные объемы азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" в объеме 1 млрд кубометров в год. Об этом заявил болгарским СМИ премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

По словам Петкова, этот вопрос планируется обсудить с Азербайджаном.

"Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа, который сейчас почти на 60% дешевле, чем газ из других источников", - заявил премьер-министр.