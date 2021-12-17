В Болгарии изъявили желание получать больше азербайджанского газа
Болгария хочет получать все законтрактованные объемы азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" в объеме 1 млрд кубометров в год. Об этом заявил болгарским СМИ премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
По словам Петкова, этот вопрос планируется обсудить с Азербайджаном.
"Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа, который сейчас почти на 60% дешевле, чем газ из других источников", - заявил премьер-министр.
Он отметил, что газ импортируется через соединение Кулата - Сидирокастро, поскольку соединительная линия с Грецией - газопровод IGB не завершен: "Но ограниченные технические возможности не позволяют забор всех согласованных объемов. Из законтрактованных объемов Болгария получила только 225 миллионов кубометров азербайджанского газа за 9 месяцев с начала текущего года".
Петков добавил, что обсудит данный вопрос с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в ходе его визита в Софию, отметив, что также предстоят переговоры с руководством Азербайджана.
Болгария в рамках Стадии-2 разработки месторождения "Шахдениз" зарезервировала 1 млрд кубометров в год на основании 25-контракта между Bulgargas и SOCAR.