Глава МИД Ирана едет в Азербайджан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан 21 декабря совершит визит в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.
В ходе визита глава МИД Ирана проведет ряд встреч, будут обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Визит Абдуллахиана будет осуществлен по приглашению главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Отметим, вчера, 19 декабря, министр иностранных дел Ирана встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках конференции Организации исламского сотрудничества, и глава МИД Азербайджана пригласил своего иранского коллегу посетить Баку.