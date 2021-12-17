Стрелявший из автомата по автомобилю жителя поселка Пиршаги бывший начальник полиции Сабунчинского района столицы и Нефтчалинского района страны Рза Гаджиев арестован на 3 месяца. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Напомним, что 16 декабря в поселке Пиршаги на почве личного конфликта житель поселке Рза Гаджиев выстрелил 18 раз из автомата марки «АКМ» по автомобилю Ширзада Гулиева. В результате оперативно-розыскных мероприятий Р.Гаджиев был задержан.

Рза Гаджиев является братом легендарного бойца, защитника Ходжалы и Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева.