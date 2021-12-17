Иран опровергает: прямых переговоров с США не было

Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде опроверг сообщения о прямом контакте с США за последние месяцы в рамках переговоров по отмене санкций в Вене.

"Мы не провели прямых переговоров с США за последние месяцы. Заместитель главы ЕС по внешней политике Энрике Мора передал нам некоторые письменные и устные сообщения о переговорах в Вене, на которые мы срочно ответили", - отметил он, комментируя утверждение советника по национальной безопасности США о прямых переговоров с Ираном.

По словам Хатибзаде, были получены два новых документа на основе результатов недавних переговоров в Вене, в которые были включены взгляды Ирана на предыдущие тексты, и теперь есть тексты, которые являются основой для будущих обсуждений.