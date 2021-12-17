Синоптики прогнозируют дожди

Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, утром постепенно прекратятся, днем в основном без осадков. Ожидается, что умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 6-8 градусов, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 6-8 градусов, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана вероятно пройдут дожди, в горных районах - снег. Временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 2-7 градусов, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.