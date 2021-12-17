Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в сфере труда и соцзащиты

Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются. Как результат политической воли и усилий глав государств двух стран, отношения находятся на уровне стратегического партнерства, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече со своим российским коллегой Антоном Котяковым. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Бабаев отметил, что связи в социальной сфере постоянно расширяются, осуществляется активное сотрудничество между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты России. Сахиль Бабаев также отметил успешный опыт сотрудничества в рамках Международной организации труда, Международной ассоциации социального обеспечения, Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств СНГ.

Министр подчеркнул, что обеспечение благосостояния граждан является основным направлением политики президента Ильхама Алиева. Он проинформировал собеседника о важных шагах, предпринимаемых в нашей стране в направлении улучшения благосостояния населения, реформах, проводимых для совершенствования системы труда, занятости, социальной защиты на основе инновационных подходов, концепции DOST.