Президент Azercell: «Наша главная цель - облегчить доступ к цифровой среде»

Выступая на виртуальной церемонии вручения наград, президент ООО Azercell Telecom Зарина Зейналова поблагодарила жюри за оказанное доверие. Зейналова отметила, что Azercell - первая компания в Азербайджане, внедрившая концепцию энергосберегающих датчиков на основе Интернета вещей (IoT): «Одним из ключевых приоритетов компании является упрощение доступа к более комфортной цифровой среде за счет использования широких возможностей, предлагаемых технологией Интернета вещей (IoT), и тем самым сделать инновационные решения для наших абонентов доступными. Azercell Telecom готов поддержать государственную программу по внедрению концепций «Умный город» и «Умная деревня» на освобожденных территориях, инициированную президентом Азербайджана. С чувством гордости хочу отметить, что наша компания является первым оператором, который начал развертывание инфраструктуры мобильной связи в этих регионах».

Напомним, Azercell был удостоен золотой награды в номинации «Самая инновационная компания года» за готовность применять концепцию сенсоров с низким энергопотреблением на основе технологий Интернета вещей (IoT).

Победители STEVIE International Business Awards, одной из самых престижных наград в мире бизнеса, выбираются международным жюри, состоящим из более чем 200 авторитетных бизнес-экспертов, владельцев компаний и бизнесменов. В ходе отбора в этом году эксперты высоко оценили ряд важных проектов и инициатив, реализованных Azercell в стране, а также усилия компании по применению технологических инноваций, повышающих качество жизни людей.

Azercell Telecom, который в настоящее время является выбором более 5 миллионов абонентов, стал первой компанией в стране, протестировавшей сетевую инфраструктуру, необходимую для обеспечения доступа в Интернет-устройства, которые будут использоваться в проектах «Умный город» и «Умная деревня».

Azercell, впервые применивший технологию Больших данных в секторе связи Азербайджана и использующий последние инновации в мире связи, старается сделать лучший клиентский опыт доступным для всех граждан Азербайджана.

Следует отметить, что Azercell Telecom был неоднократно объявлен компанией года в различных номинациях престижной премии STEVIE. Целью конкурса является признание и награждение компаний, достигших успеха в разных странах мира.