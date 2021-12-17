Генпрокуратура о моменте истины: раскрыт черный ящик разбившегося вертолета
Параметры полета, взятые из регистратора бортовых данных вертолета (черного ящика) и записанные в момент падения вертолета, были такими же, как на изображениях ниже, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Согласно сообщению, анализ показывает, что вертикальная скорость вертолета превысила норму в нарушение инструкции полета и привела к потере управления вертолетом и крушению.
Напомним, 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме Гарахейбат в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, погибли 14 и ранения получили два человека. Сегодня Генпрокуратура Азербайджана выступила с заявлением в связи с предварительными результатами расследования по уголовному делу, возбужденному по факту крушения вертолета. Согласно хаявлению, на основании данных, зафиксированных в ходе управления вертолетом по многочисленным параметрам, заключения, выданного Министерством обороны, Госпогранслужбой, профессиональными специалистами компании ASG Helicopter Services, а также собранных доказательств, подтверждающих указанные в заключении обстоятельства, на настоящем этапе расследования установлено, что грубые ошибки, допущенные пилотами при управлении в нарушение правил эксплуатации вертолета, при этом не учитывая направления и скорости ветра при посадке, привели к крушению вертолета.