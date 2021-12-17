Самолеты из России полетят в Физули

Решением Росавиации авиакомпания "ИрАэро" получила допуск к выполнению рейсов Москва - Физули и Москва - Загатала с частотой два раза в неделю каждый.

По итогам заседания было принято решение о предоставлении допуска на рейсы в Азербайджан авиакомпаниям "Азур Эйр", "Северный ветер", "ИрАэро".

Федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация" выдало разрешения трем авиакомпаниям на осуществление семи авиарейсов из различных городов России в Азербайджан, сообщает Sputnik Азербайджан.

Кроме того, авиакомпания "Азур Эйр" получила допуск к выполнению рейсов из четырех городов России в Баку: Самара, Ростов-на Дону, Краснодар, Казань с частотой два раза в неделю каждый.

Авиакомпания "Северный Ветер" получила допуск на выполнение рейса Сочи – Баку с частотой 7 раз в неделю.

При этом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта отмечается, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Первые полеты в аэропорту Физули начались 5 сентября 2021 года. 15 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о присвоении аэропорту в Физули статуса международного. Официальное открытие аэропорта состоялось 26 октября при участии президентов Азербайджана и Турции.