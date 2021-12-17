Пашинян: С ноября 2020 года на территории Армении не производилось ни одного выстрела

«С ноября 2020 года на территории Республики Армения не производилось ни одного выстрела». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, участвуя в торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника Службы национальной безопасности.

В своем выступлении он отметил: «Хочу обратить внимание на то, что с ноября 2020 года на территории Республики Армения не производилось ни одного выстрела. Не было никаких гражданских столкновений, что, с одной стороны, беспрецедентно в истории стран, которые видели такие ситуации. С другой стороны, это фиксирует и подчеркивает эффективную работу ряда наших государственных органов, в том числе Службы национальной безопасности».

Тем самым премьер Армении фактически признал, что боестолкновения между азербайджанскими и армянскими солдатами в течение 2021 года, в том числе в ноябре этого года, происходили на территории Азербайджана. Азербайджанские войска не нарушали государственную границу Армении и не вторгались на ее территорию, как заявляла политическая элита и Минобороны Армении.