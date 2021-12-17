Ильхам Алиев наградил учителей в России из школы Гейдара Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" учителей средней общеобразовательной школы №11 имени Гейдара Алиева города Астрахань Российской Федерации.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии образовательных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией медалью "Терегги" награждены учителя средней общеобразовательной школы №11 имени Гейдара Алиева города Астрахань (РФ):
Ауслендер Раиса Марковна
Богдюк Лариса Анатольевна
Махмутова Елена Борисовна
Мелюченкова Анна Вячеславовна.