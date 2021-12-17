Ильхам Алиев создает образование в Карабахе и Зангезуре
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева создаются Карабахское и Восточно-Зангезурское региональные управления образования.
Согласно документу, на базе Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Шушинского и Тертерского районных отделов образования создается Карабахское региональное управление образования, а на базе Джебраильского, Кельбаджарского, Губадлинского, Лачынского и Зангиланского районных отделов образования - Восточно-Зангезурское региональное управление образования.