Пашинян и Гарибашвили провели переговоры в Тбилиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили в рамках своего рабочего визита в Тбилиси, передает «Новости-Грузия».

После личной встречи в администрации премьер-министра Грузии началось заседание Межправительственной экономической комиссии под председательством Гарибашвили и Пашиняна, в котором принимают участие члены правительств Грузии и Армении, а также представители соответствующих ведомств двух стран.

«В этом году мы с премьер-министром Грузии встречались уже четыре раза. Такого развития отношений между нашими странами раньше не было, и это дает нам возможность расширить наши экономические связи и вывести их на новый уровень», - заявил Пашинян.