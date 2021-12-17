Министр Амруллаев о проектах Института образования
20 декабря состоялось отчетное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею Института образования.
Как сообщает haqqin.az, на мероприятии министр образования Эмин Амруллаев рассказал о проектах, реализуемых институтом. Министр отметил, что успешно реализуются проекты Института образования по дошкольному образованию на общинной основе, STEAM Azerbaijan, запасным учебникам и другие. Общинный проект дошкольного образования сегодня охватывает 750 тысяч детей в более чем 15 селах. В рамках проекта работой обеспечены 777 человек.
Министр добавил, что для развития отечественного образования необходимо проведение научных исследований. Должны быть созданы и исследованы новые модели. При создании новой модели образования следует учитывать и опыт зарубежных стран. Эти модели должны применяться постепенно, как пилотный проект, а не сразу.
По словам Амруллаева, есть много вопросов, касающихся системы образования, на которые нужно искать ответы.
"Поставив правильные вопросы и проведя дискуссии вокруг них, можно стимулировать систему образования к более быстрому развитию. Азербайджан участвует во многих международных научных исследованиях, и наши результаты не так высоки. Почему мы ниже в рейтинге и кто виноват? На эти вопросы нужно найти ответы. Жалобы не продвинут систему образования вперед. Это произойдет тогда, когда мы определим правильные вопросы и найдем ответы на них", - отметил министр.
Директор института Руфат Азизов, в свою очередь, отметил, что тысячи студентов в стране пользуются запасными учебниками, подготовленными Институтом образования. Учителя высказывают свое мнение по поводу этих учебников. Во всех международных оценках результаты учащихся за последние годы улучшились. Деятельность института в связи с повышением доступности олимпиад оценивается положительно.
Директор добавил, что институт в будущем должен еще больше наращивать свой научный и инновационный потенциал. Исследования и инструкции должны быть разделены с различными сторонами на всех уровнях образования:"Пилотные проекты, вытекающие из этих исследований, должны быть постепенно включены в систему образования. Образование - это социальный процесс, и между сторонами должны проводиться дискуссии".