Министр Амруллаев о проектах Института образования

20 декабря состоялось отчетное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею Института образования.

Как сообщает haqqin.az, на мероприятии министр образования Эмин Амруллаев рассказал о проектах, реализуемых институтом. Министр отметил, что успешно реализуются проекты Института образования по дошкольному образованию на общинной основе, STEAM Azerbaijan, запасным учебникам и другие. Общинный проект дошкольного образования сегодня охватывает 750 тысяч детей в более чем 15 селах. В рамках проекта работой обеспечены 777 человек.

Министр добавил, что для развития отечественного образования необходимо проведение научных исследований. Должны быть созданы и исследованы новые модели. При создании новой модели образования следует учитывать и опыт зарубежных стран. Эти модели должны применяться постепенно, как пилотный проект, а не сразу.

По словам Амруллаева, есть много вопросов, касающихся системы образования, на которые нужно искать ответы.