И полетят самолеты из Еревана в Анкару

Авиарейсы Стамбул - Ереван начнутся в ближайшие дни, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

«Некоторые компании послали заявки на рейс Стамбул - Ереван. Мы оцениваем их. Некоторые компании начнут полеты в ближайшие дни», - отметил он.

Чавушоглу подчеркнул, что все эти решения принимаются в обсуждении с Азербайджаном.

«Рейсы между Стамбулом и Ереваном начнутся в ближайшие дни. Если наши условия будут выполнены, мы будем эксплуатировать аэропорт Кабула вместе с Катаром», - добавил министр.