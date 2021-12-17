Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что он против проведения конференции с Россией для обсуждения «раздела зон влияния».
«Сама идея проведения новой конференции для обсуждения «зон влияния», в рамках которых великие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, была бы шагом назад», - сказал Столтенберг.
По словам генерального секретаря НАТО, это совсем неверное направление.
Главными темами для обсуждения с Россией, по его мнению, должны быть меры по контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряженности.
Столтенберг к тому же добавил, что в НАТО «никогда не пойдут на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу».
Он напомнил, что эти фундаментальные принципы были подтверждены не только Североатлантическим альянсом, но и Россией, подписавшей Хельсинкский акт 1975 года и Парижскую хартию 1990 года.
Генсек НАТО еще раз заявил, что, если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить высокую цену.
«Будут более жесткие экономические и политические санкции, и НАТО намерено обеспечить безопасность каждой из наших стран-участниц», - отметил Столтенберг.