Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что он против проведения конференции с Россией для обсуждения «раздела зон влияния».

«Сама идея проведения новой конференции для обсуждения «зон влияния», в рамках которых великие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, была бы шагом назад», - сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, это совсем неверное направление.

Главными темами для обсуждения с Россией, по его мнению, должны быть меры по контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряженности.

Столтенберг к тому же добавил, что в НАТО «никогда не пойдут на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу».