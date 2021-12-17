Районные управления образования упраздняются, создаются региональные управления распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжения президента Азербайджана «Об утверждении структуры Министерства образования Азербайджана» №1251 от 27 декабря 2010 года и «О совершенствовании структуры Министерства образования Азербайджана» №664 от 24 июля 2014 года.
Согласно распоряжению:
1. Аннулируется часть 1 распоряжения президента Азербайджана «Об утверждении структуры Министерства образования Азербайджана» №1251 от 27 декабря 2010 года.
2. В распоряжение «О совершенствовании структуры Министерства образования Азербайджана» №664 от 24 июля 2014 года вносятся нижеследующие изменения.
2.1. Часть 1 будет дана в нижеследующей редакции:
"1. Создаются нижеследующие региональные управления Министерства образования Азербайджана.
1.1. На базе отделов образования г. Сумгаит, Апшеронского, Хызинского районов - Абшерон-Хызинское региональное управление образования.
1.2. На базе отделов образования Агсуинского, Исмаиллинского, Гобустанского и Шемахинского районных отделов образования - Горно-Ширванское региональное управление образования;
1.3. На базе отделов образования городов Гянджа и Нафталан, Дашкесанского, Геранбойского, Гёйгёльского и Самухского районных отделов образования - Гянджа-Дашкесанское региональное управление образования;
1.4. На базе Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Шушинского и Тертерского районных отделов образования - Карабахское региональное управление образования;
1.5. На базе Акстафинского, Кедабекского, Газахского, Шамкирского и Товузского районных отделов образования - Газахско-Товузское региональное управление образования;
1.6. На базе Хачмазского, Губинского, Гусарского, Сиязаньского и Шабранского районных отделов образования - Губа-Хачмазское региональное управление образования;
1.7 На базе отделов образования Астаринского, Джалилабадского, Лерикского, Ленкоранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов - Ленкоранско-Астаринское региональное управление образования;
1.8. На базе отделов образования города Мингячевир, Агдашского, Геокчайского, Кюрдамирского, Уджарского, Евлахского и Зардабского районов - Центрально-Аранское региональное управление образования;
1.9. На базе отделов образования Бейлаганского, Имишлинского, Саатлинского и Сабирабадского районов - Муганское региональное управление образования;
1.10. На базе Балакенского, Гахского, Габалинского, Огузского, Шекинского и Закатальского районных отделов образования - Шеки-Закатальское региональное управление образования;
1.11. На базе отделов образования Джебраильского, Кельбаджарского, Губадлинского, Лачинского и Зангиланского районов - Восточно-Зангезурское региональное управление образования;
1.12. На базе отделов образования города Ширван, Билясуварского, Гаджигабульского, Нефтчалинского и Сальянского районных отделов образования - Ширван-Сальянское региональное управление образования.