Генсек ОДКБ едет в Армению
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась совершит визит в Армению, сообщается на сайте ОДКБ.
Генеральный секретарь ОДКБ посетит Армению 21-23 декабря для встречи с высшим политическим и военным руководством страны.
В ходе визита запланирована встреча Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Также ожидается проведение переговоров с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, министром обороны Суреном Папикяном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.