Smart Customs признали лучшим приложением года

Государственный таможенный комитет удостоен национальной интернет-премии Азербайджана NETTY-2021. Академики NETTY выбрали лучшие среди национальных веб-сайтов, социальных страниц и приложений, участвующих в конкурсе. В этом году в конкурсе приняло участие и Главное управление технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета с проектом приложения "Smart Customs".

По итогам голосования экспертного совета и виртуального жюри из списка сайтов-участников были отобраны веб-сайты, программы и IT-проекты, являющиеся номинантами премий. Проект Smart Customs стал мобильным приложением года номинации «Государство и общество».

Напомним, что с 1 января 2021 года началось внедрение усовершенствованного проекта "Упрощенная декларация-электронная торговля" (Smart Customs).

Этот проект способствовал более прозрачному и быстрому осуществлению электронной торговли, повышению уровня обслуживания, устранению потерь времени, обеспечению прозрачности, минимизации контактов между гражданами и должностными лицами, правильному ведению таможенной статистики, эффективному использованию имеющихся ресурсов.

Отметим также, что национальная интернет-премия NETTY Azerbaijan, учрежденная в 2004 году, с 2005 года является первой профессиональной премией Азербайджана в области информационных технологий, созданной для развития национального сегмента всемирной сети и IT-рынка в целом.