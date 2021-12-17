Ильхам Алиев утвердил создание таможенного комитета между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Ильхам Алиев утвердил протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции, подписанный 8 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также президент Ильхам Алиев поручил Государственному таможенному комитету обеспечить реализацию положений протокола, а Министерству иностранных дел Азербайджана уведомить турецкую и грузинскую стороны о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.