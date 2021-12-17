Манукян: Есть письменный приказ об отводе армянских войск в Зангезуре
Отвод войск в Зангезуре в декабре 2020 года осуществлялся на основе письменного приказа, сказал депутат от блока "Айастан" Гегам Манукян на пресс-конференции 20 декабря, сообщает Sputnik Армения.
Депутат от блока "Айастан" Гегам Манукян вместе с коллегой Анной Григорян в течение года выясняли, при каких обстоятельствах и на основании каких документов армянские войска отошли на "советские границы". Лишь 27 октября 2021 года Никол Пашинян признался, что дал приказ об отводе, чтобы избежать новой войны. Потом Манукян получил ответ из Генштаба, но он засекречен - публиковать его полностью нельзя.
"Одно ясно. Ответ с подписью начальника Генштаба ВС Армении свидетельствует о том, что подразделения ВС Армении, отряды добровольцев отошли примерно на 20 км, уступили 21-км участок дороги Горис - Капан на основе письменного приказа", - сказал Манукян.
По его словам, уже на другой запрос министр обороны Сурен Папикян сообщил, что кроме известных заявлений, других трехсторонних документов между Ереваном и Баку не подписано. Он сообщил, что в декабре 2020 года был подписан двусторонний документ, но он также секретный и не может быть оглашен.