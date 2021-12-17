Манукян: Есть письменный приказ об отводе армянских войск в Зангезуре

Отвод войск в Зангезуре в декабре 2020 года осуществлялся на основе письменного приказа, сказал депутат от блока "Айастан" Гегам Манукян на пресс-конференции 20 декабря, сообщает Sputnik Армения.

Депутат от блока "Айастан" Гегам Манукян вместе с коллегой Анной Григорян в течение года выясняли, при каких обстоятельствах и на основании каких документов армянские войска отошли на "советские границы". Лишь 27 октября 2021 года Никол Пашинян признался, что дал приказ об отводе, чтобы избежать новой войны. Потом Манукян получил ответ из Генштаба, но он засекречен - публиковать его полностью нельзя.