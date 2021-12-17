Турецкие бизнесмены заявили о поддержке Эрдогана
Ассоциация промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD), самое большое объединение бизнесменов Турции, поддерживает финансовую политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице MÜSİAD в Twitter.
В публикации отмечается, что нынешняя экономика нуждается в социальных инвестициях, а социальные инвестиции должны опираться на доверие.
Gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamamız:— MÜSİAD (@MUSIAD) December 19, 2021
"Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır" pic.twitter.com/VfEA6w39G6
"К сожалению, в последние дни без всяких макроэкономических обоснований искусственно подрывается доверие к турецкой экономике. MÜSİAD не против реальных экономических показателей, а против среды, построенной на стереотипах. За три квартала последнего года турецкая экономика выросла на 11,7 процента, за последние 12 месяцев экспорт страны превысил 220 млрд долларов. И раньше, и сейчас турецкая экономика борется с манипуляциями как внутренних, так и внешних сил.
Верим, что экономика Турции, которая за последние 20 лет противостоит условиям рынка и смогла вырасти в среднем на 5,3% в год, справится со всеми временными трудностями. Еще раз выражаем поддержку решениям, выдвигаемым под лидерством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также шагам, связанным с понижением учетной ставки", - говорится в публикации.