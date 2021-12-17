Москва обвиняет «некоторых соседей»…

«Здесь вопрос абсолютно не в страхах. Вопрос о достижении нашими соседями - не только Украины, а в принципе соседями - определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас на принятие определенных радикальных шагов. По крайне мере, мы об этом заявляем, что мы готовы думать в другой плоскости», - сказал замминистра Руденко.

«Предложения России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности вызваны тем, что некоторые соседи довели ситуацию до точки кипения». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Он отметил, что не стал бы в этом плане выделять особо Украину, «поскольку она – следующий кандидат на появление таких угроз для России».

«У нас есть и другие страны, граничащие с Россией, где подлетное время для ударных систем составляет 4-5 минут», - отметил Руденко, добавив, что в Украине таких подлетных расстояний пока нет.

Заместитель министра иностранных дел также подчеркнул, что реакция России – превентивная мера.

«Просто наша реакция – это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае определенного развития, определенного сценария, с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся», - сказал он.