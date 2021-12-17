Москва обвиняет «некоторых соседей»…
«Предложения России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности вызваны тем, что некоторые соседи довели ситуацию до точки кипения». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Здесь вопрос абсолютно не в страхах. Вопрос о достижении нашими соседями - не только Украины, а в принципе соседями - определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас на принятие определенных радикальных шагов. По крайне мере, мы об этом заявляем, что мы готовы думать в другой плоскости», - сказал замминистра Руденко.
Он отметил, что не стал бы в этом плане выделять особо Украину, «поскольку она – следующий кандидат на появление таких угроз для России».
«У нас есть и другие страны, граничащие с Россией, где подлетное время для ударных систем составляет 4-5 минут», - отметил Руденко, добавив, что в Украине таких подлетных расстояний пока нет.
Заместитель министра иностранных дел также подчеркнул, что реакция России – превентивная мера.
«Просто наша реакция – это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае определенного развития, определенного сценария, с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся», - сказал он.