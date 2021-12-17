В канун Нового года в Карабах е стартовал социальный проект при поддержке компаний PASHA Group, Фонда возрождения Карабах а и Министерства экологии и природных ресурсов.

В своем выступлении заместитель главного исполнительного директора PASHA Holding Шахин Мамедов подчеркнул важность этого проекта. «С прошлого года наши компании уделяют особое внимание восстановлению освобожденных территорий в рамках своей стратегии. С целью восстановления экологического баланса в Зангилане и создания лесного массива накануне Нового года в партнерстве с Фондом возрождения Карабаха и Министерством экологии и природных ресурсов мы участвуем в проекте «От победы к возрождению». Мы надеемся, что подобные проекты будут продолжаться еще в большем масштабе, и верим, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями полного возрождения Карабаха. С этой целью мы приглашаем все крупные компании и группы компаний в нашей стране проявить активность и присоединиться к этой инициативе. Давайте вместе возродим наш Карабах», - сказал Шахин Мамедов.

Компаниями Группы PASHA реализованы проекты по поддержке фронта как в военный, так и в послевоенный период.