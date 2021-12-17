Всемирный экономический форум отложил проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма «омикрон», говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте ВЭФ.

«Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что в нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи «омикрона» и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку.

Отметим, что уже второй год подряд проведение Всемирного форума в Давосе откладывается из-за COVID ограничений.