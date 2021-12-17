В Иране слышны взрывы около АЭС

Официальный Тегеран заявил, что звуки, которые были слышны близ атомной электростанции в Бушере, связаны с военными учениями по противовоздушной обороне, передает иранское государственное телевидение.

«Учения по противовоздушной обороне прошли утром 20 декабря при полной подготовке и координации с вооруженными силами», - сказал заместитель губернатора Бушера Мохаммедтаки Ирани.

Губернатор предупредил, что Тегеран даст «сокрушительный ответ на любое нападение на свои АЭС».