Как сообщает корреспондент haqqin.az, Расул Юсифбейли, адвокат Гулиева, заявил на суде, что обвинения в адрес его подзащитного безосновательны. По словам защитника, лица, указанные в уголовном деле, не были привлечены к ответственности: «Если обвиняется Расим Гулиев, то другим должны были быть предъявлены обвинения еще раньше. На все эти вопросы должен быть дан ответ в приговоре, а затем принято решение. Главный свидетель, допрошенный в ходе судебного разбирательства, не смог ответить ни на какие вопросы или сказать что-либо в подтверждение или опровержение обвинения. Все основные фигуранты отсутствовали. Прошу суд изучить доказательства и принять объективное решение».

В Баку продолжается судебный процесс по делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Расима Гулиева, обвиняемого в незаконном сносе жилого дома, который считался историческим памятником.

Правом на ответ воспользовался еще один адвокат бывшего главы аппарата - Адалят Мовлаев: «В октябре 2017 года бывший глава Исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов нарушил нормативные акты и издал распоряжение о назначении Гулиева временно исполняющим обязанности заместителя председателя. Отмечу, что заместители главы местной исполнительной власти назначаются только президентом. При этом орган следствия признал распоряжение Абуталыбова незаконным. Следовательно, данное распоряжение не может быть включено в список доказательств».

Затем было предоставлено последнее слово обвиняемому. Расим Гулиев попросил суд дать ему время, чтобы выступить с заключительной речью. Судебный процесс продолжится 23 декабря.

Отметим, что Расим Гулиев обвиняется в незаконном указании о сносе исторического здания по улице Д.Алиевой в Баку и выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов компании FF-2011.