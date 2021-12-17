The Guardian показала фото Бориса Джонсона с вечеринки во время локдауна

Премьер-министр Великобритании, его жена и еще 17 человек собрались в саду на Даунинг-стрит 15 мая 2020 года и провели вечеринку с вином и пиццей, в то время как в стране действовали локдаун и запрет на проведение мероприятий. Снимки с вечеринки опубликовала газета The Guardian.

По данным издания, участники собирались небольшими группами, не соблюдая социальную дистанцию.

«В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе», - отмечает газета.

Замглавы оппозиционной Лейбористской партии Анджела Рэйнер назвала фотографию «пощечиной британскому обществу».

Напомним, что неделю назад The Guardian сообщала, что Джонсон присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит 15 мая прошлого года и 15 минут общался там с чиновниками. По данным издания, премьер сказал им, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Правительство информацию о проведении вечеринки опровергло.

Ранее стало известно, что в 2020 году во время зимнего локдауна на Даунинг-стрит прошла рождественская вечеринка с участием десятков госслужащих.