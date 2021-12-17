The Guardian показала фото Бориса Джонсона с вечеринки во время локдауна

Премьер-министр Великобритании, его жена и еще 17 человек собрались в саду на Даунинг-стрит 15 мая 2020 года и провели вечеринку с вином и пиццей, в то время как в стране действовали локдаун и запрет на проведение мероприятий. Снимки с вечеринки опубликовала газета The Guardian.

По данным издания, участники собирались небольшими группами, не соблюдая социальную дистанцию.

«В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе», - отмечает газета.