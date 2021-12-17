The Guardian показала фото Бориса Джонсона с вечеринки во время локдауна
Премьер-министр Великобритании, его жена и еще 17 человек собрались в саду на Даунинг-стрит 15 мая 2020 года и провели вечеринку с вином и пиццей, в то время как в стране действовали локдаун и запрет на проведение мероприятий. Снимки с вечеринки опубликовала газета The Guardian.
По данным издания, участники собирались небольшими группами, не соблюдая социальную дистанцию.
«В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе», - отмечает газета.
Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and— The Guardian (@guardian) December 19, 2021
staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/rLJGbjCWg4
Замглавы оппозиционной Лейбористской партии Анджела Рэйнер назвала фотографию «пощечиной британскому обществу».
Напомним, что неделю назад The Guardian сообщала, что Джонсон присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит 15 мая прошлого года и 15 минут общался там с чиновниками. По данным издания, премьер сказал им, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Правительство информацию о проведении вечеринки опровергло.
Ранее стало известно, что в 2020 году во время зимнего локдауна на Даунинг-стрит прошла рождественская вечеринка с участием десятков госслужащих.