Грузовик врезался в американских военных в Германии

В Баварии после аварии с участием военных машин армии США госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших американские военнослужащие, передает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Согласно данным телерадиокомпании, авария произошла в результате столкновения грузовика с колонной автомобилей, припаркованных на обочине трассы А3. В настоящее время там продолжается тушение пожара.

Отмечается, что среди госпитализированных – пострадавшие от угарного газа. Полиция также заявила, что колонна состояла из военных машин армии США и пострадали военнослужащие американских вооруженных сил.

Состояние водителя грузовика уточняется. Также не поясняется, почему колонна была припаркована на обочине.