МЧС обратилось к населению Азербайджана видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению Азербайджана с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности во время празднования Нового года.
Как сообщает сайт МЧС, в обращении говорится, что и в этом году празднование Нового года в Азербайджане приходится на период пандемии коронавируса COVID-19. В первую очередь МЧС напоминает о том, что новогодние торжества будут проходить в соответствии с установленными Кабинетом министров Азербайджана правилами. Кроме того, в эти дни возрастает опасность пожаров, в связи с чем необходимо соблюдать необходимые правила безопасности.
Так, рекомендуется обеспечить надежное крепление новогодней елки к полу в квартирах и других местах празднования и не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами. При подсветке использовать только исправные и соответствующие стандартам электроприборы и устройства, не украшать елку легковоспламеняющимися деревянными игрушками. Также запрещается устраивать фейерверки в закрытых помещениях.
В местах проведения праздничных торжеств эвакуационные места должны быть огнеупорными и работоспособными, иметь запасные выходы, пространство должно быть обеспечено необходимыми средствами пожаротушения.
При оформлении гирляндами, если в электросети не используются понижающие напряжение трансформаторы, следует использовать лампы напряжением до 12 вольт и не более 25 вольт.