Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению Азербайджана с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности во время празднования Нового года.

Как сообщает сайт МЧС, в обращении говорится, что и в этом году празднование Нового года в Азербайджане приходится на период пандемии коронавируса COVID-19. В первую очередь МЧС напоминает о том, что новогодние торжества будут проходить в соответствии с установленными Кабинетом министров Азербайджана правилами. Кроме того, в эти дни возрастает опасность пожаров, в связи с чем необходимо соблюдать необходимые правила безопасности.