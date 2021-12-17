На границе с Арменией заработал еще один азербайджанский погранпост
В Азербайджане на границе с Арменией сдан в эксплуатацию пост пограничного контроля Эйвазлы Госпогранслужбы (ГПС), сообщил журналистам сотрудник пресс-центра Госпогранслужбы полковник Рашад Мешадиев.
По словам Мешадиева, в здании созданы необходимые условия для организации на высоком уровне совместной службы сотрудников Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.
"Здесь осуществляются оформление транспортных средств и грузов лиц, пересекающих госграницу, ввод данных в централизованную электронную систему регистрации и другие меры пограничного контроля. Охрана территории, где расположен пункт, осуществляется боевыми пограничными постами", - сказал сотрудник пресс-центра Госпогранслужбы.