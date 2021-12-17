Зеленский о размещении ядерного оружия в Беларуси: не играйтесь…

«Россия, заявляя о возможности разместить ядерное оружие в Беларуси, пытается запугать Украину, однако для Киева такая ситуация является привычной и не отличается от других информационных атак со стороны Москвы». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Lenta.

По словам президента, Украина уже много раз слышала о намерении России разместить ядерные боеголовки в разных частях света, в том числе и в Крыму, однако реальных действий за этим не последовало.

«Я считаю, что такими вещами нельзя играться», - призвал Зеленский.