Зеленский о размещении ядерного оружия в Беларуси: не играйтесь…
«Россия, заявляя о возможности разместить ядерное оружие в Беларуси, пытается запугать Украину, однако для Киева такая ситуация является привычной и не отличается от других информационных атак со стороны Москвы». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Lenta.
По словам президента, Украина уже много раз слышала о намерении России разместить ядерные боеголовки в разных частях света, в том числе и в Крыму, однако реальных действий за этим не последовало.
«Я считаю, что такими вещами нельзя играться», - призвал Зеленский.
Он также отметил, что в случае осуществления этих угроз украинские власти будут располагать точной информацией, где размещено это вооружение, и смогут предпринять меры для обеспечения своей безопасности.
Напомним, что ранее в ноябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предложит Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в страну, если подобные системы появятся в Польше.