Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:27

В Азербайджане с тревогой наблюдают за обвалом турецкой национальной валюты – лиры. Падение лиры длится уже три года, а конца лавине так и не видно. И судьба лиры все больше напоминает трагедию азербайджанского маната ураганных 90-х годов прошлого века. Разница лишь в том, что манат тогда лихорадило из-за спада и без того разрушенной экономики, а экономика Турция сегодня, можно сказать, на взлете. Вернее, была на взлете до последних дней. Об этом свидетельствует и тот факт, что Ассоциация турецких промышленников и бизнесменов (MUSIAD) призвала правительство оценить экономический ущерб от политики низких ставок и быстро вернуть общепринятые правила экономики. Таким образом, бизнес выступил против снижения ставок с целью стимулирования роста экономики, активности бизнеса за счет дешевых кредитов.

Бизнес не приемлет своей выгоды? Такого не бывает, видимо, правительство все же переборщило - лихорадочному снижению ставок, обесцениванию лиры, ежедневному переписыванию ценников, закрытию небольших объектов не видно конца. Биржа Стамбула 17 декабря даже приостанавливала торги. В такой ситуации мировые центробанки сворачивают мягкую денежную политику, чтобы сдержать рост цен и укрепить свои валюты. Этого требуют и все известные монетарные правила. Но Анкара ведет свою политику. «В результате нестабильности, которую мы пережили в последнее время, стало ясно, что желаемые результаты не могут быть достигнуты с помощью экспериментов с экономикой», – отмечает МUSIAD. И тревогу ассоциации понять нетрудно. Такой эксперимент привел и дальше обусловит серьезное обесценивание лиры, ускорение инфляции, подавление инвестиций и роста экономики, а в долгосрочной перспективе снизит занятость и в конечном итоге завершится обнищанием страны. Возникла среда незащищенности и нестабильности. Видно, что спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке резко вырос, что нарушило все существующие экономические балансы. Курс на низкие ставки привел к падению курса и лиры, дальнейший рост экономики страны под вопросом. Падение лиры отрицательно влияет как на импорт, так и на экспорт. Так, импортеры приостанавливают поставки зарубежных товаров в Турцию, а в короткие периоды их возобновления резко повышают цены для турецкого рынка с учетом падения лиры в 2 раза. В свою очередь местные производители в Турции не могут планировать поставки за рубеж из-за скачков цен и курса лиры. Малый бизнес, даже пекари, вынуждены закрывать производство – удерживать стабильные цены нет возможности из-за убытков, а по ценам с учетом инфляции клиенты не покупают продукцию. Таким образом, под давлением оказываются сразу оба главных фактора развития рынка – спрос и предложение. Из-за вызванной падением лиры растущей инфляции, которая уже перевалила за 20%, люди ограничивают покупки. А невостребованное предложение бьет по бизнесу. Такая экономическая политика создает новые проблемы не только для делового мира, но и для всего общества. И нельзя сказать, что правительство не принимает мер. Были осуществлены многомиллиардные валютные интервенции, но действие их на курс лиры оказалось краткосрочным. А бесконечно проводить их нет возможности. Правда, к концу ноября золотовалютные резервы Турции приблизились к 124 млрд долларов. Но для долгосрочной интервенции такой суммы для масштабов турецкой валютной биржи явно недостаточно. К тому же именно ноябрь и декабрь – основные месяцы для возвращения и обслуживания госдолга, сумма которого не меньше.