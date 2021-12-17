«У победы много отцов, а поражение всегда сирота»: постпред России о переговорах Баку и Еревана в Брюсселе

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Успех посреднической миссии России в процессе урегулирования карабахского конфликта «вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков». Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Евросоюз не был вовлечен в решение конфликта в Карабахе, однако сейчас хотел бы к нему подключиться, отметил Чижов, добавив, что Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках.

Как считает постоянный представитель России при ЕС, «назвать встречу, которая здесь состоялась вечером 14 декабря, переговорами было бы некоторым преувеличением. Это была встреча на полях саммита Восточного партнерства». «Евросоюз, конечно, хочет подключиться, но есть известная уже веками сентенция, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Успех нашей российской посреднической миссии в этом конфликте вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков, и есть те, кто хочет к этому подключиться. Одним это удается в той или иной степени, другим - в меньшей», - подчеркнул российский дипломат.