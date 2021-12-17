«У победы много отцов, а поражение всегда сирота»: постпред России о переговорах Баку и Еревана в Брюсселе
Успех посреднической миссии России в процессе урегулирования карабахского конфликта «вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков». Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Евросоюз не был вовлечен в решение конфликта в Карабахе, однако сейчас хотел бы к нему подключиться, отметил Чижов, добавив, что Россия не против того, чтобы лидеры Армении и Азербайджана общались на различных площадках.
Как считает постоянный представитель России при ЕС, «назвать встречу, которая здесь состоялась вечером 14 декабря, переговорами было бы некоторым преувеличением. Это была встреча на полях саммита Восточного партнерства».
«Евросоюз, конечно, хочет подключиться, но есть известная уже веками сентенция, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Успех нашей российской посреднической миссии в этом конфликте вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков, и есть те, кто хочет к этому подключиться. Одним это удается в той или иной степени, другим - в меньшей», - подчеркнул российский дипломат.
Чижов напомнил, что «Евросоюз до сих пор непосредственно в карабахское урегулирование вовлечен не был. Да, в составе тройки сопредседателей Минской группы есть страна Евросоюза — Франция, так же как есть США и Россия. Нынешнее стечение обстоятельств позволило Евросоюзу такую встречу провести. Мы считаем, что еще одна возможность для прямого контакта между лидерами Азербайджана и Армении - это, в общем, неплохо, если это идет на пользу политическому урегулированию и расширению поля контактов этих двух дружественных нам стран».
Российский дипломат, подчеркнул, что «есть вопросы, которые эти две страны предпочитают обсуждать вдвоем напрямую, какие-то втроем с участием России, может быть, особенно касательно экономического восстановления, устранения последствий боевых действий, которые были, и Евросоюз тут может им оказаться полезен».