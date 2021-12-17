Трагический инцидент в Грузии: азербайджанка утонула в водоканале
В селе Цуртави (Колаири) Болнисского района Грузии, месте компактного проживания азербайджанцев, в водоканале обнаружено тело 23-летней девушки. Инцидент произошел прошлой ночью, передает АПА.
Согласно информации, вышедшая замуж месяц назад Ф.Аллахвердиева 19 декабря утром вышла из дома и не вернулась. В результате поисков родственники обнаружили ее тело в сельском водоканале.
МВД Грузии начало расследование инцидента, не исключается версия самоубийства.