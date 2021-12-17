Нападение на посольство Беларуси в Лондоне, есть пострадавший
В воскресенье, 19 декабря, на белорусское посольство в Лондоне совершено нападение, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.
«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», - рассказали в Министерстве иностранных дел.
После прибытия правоохранительных органов нападавшие предприняли попытку скрыться с места происшествия, однако часть из них была задержана дипломатической полицией Лондона.
«Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея», - говорится в сообщении МИД.
Отмечается также, что в связи с инцидентом в ведомство в Минске вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием провести тщательное расследование инцидента, привлечь к ответственности виновных лиц, а также информировать белорусскую сторону о процессуальных действиях и их результатах.
«МИД Беларуси исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях», - добавили в ведомстве.