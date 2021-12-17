Порошенко заподозрили в госизмене

Экс-президенту Украины и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Об этом бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и руководитель центрального штаба политсилы Александр Турчинов заявил во время брифинга, передает Lenta.

По словам Турчинова, соответствующее подозрение было предъявлено Порошенко в рамках дела о закупках угля из Донбасса. Он также напомнил о «военном обострении» в регионе в 2014-2015 годах и отметил, что в то время украинское руководство смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность страны».

Он добавил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не стала подписывать предъявленное Порошенко подозрение и вместо нее это сделал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.