В Ширване мать совершила мошенничество в отношении дочери

В Ширванскую городскую прокуратуру поступило обращение местного жителя о мошенничестве Мехпары Солтановой. Об этом сообщили в Ширванской городской прокуратуре.

Проведенными расследованиями установлено, что М.Солтанова якобы для назначения пенсии по инвалидности племяннице жителя Ширвана Бахруза Мамиева убеждала дать взятку в 1 500 манатов главврачу Центра семейного здоровья публичного юридического лица "Ширванская центральная городская больница", а в итоге сама завладела этими средствами.

По факту получения М.Солтановой с той же целью денег в сумме 1500 манатов от своей дочери Анаханым Мамедовой в Ширванской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (неоднократное мошенничество), 32.4, 312.2 (подстрекательство к повторной даче взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий) Уголовного кодекса АР. Ведется расследование.