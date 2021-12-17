В Ленкорани 17-летняя девушка повесилась из-за отказа родителей выдать ее замуж ОБНОВЛЕНО
Покончившая с собой А.B. работала с матерью в одном магазине, где она познакомилась с молодым человеком, который тоже там трудился, сообщает Report.
Некоторое время назад парень, отправил к девушке сватов, чтобы получить одобрение семьи девушки на брак. Но родители девушки отказали молодому человеку и его сватам. По этой причине 17-летняя А.В. решила покончить жизнь самоубийством.
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В Ленкорани 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Инцидент произошел в селе Гирдени, передает haqqin.az.
Несовершеннолетняя А.B., 2004 года рождения, повесилась в своем доме. О случившемся первой узнала мать умершей. Женщина не могла найти дочь, поиски привели ее на нижний этаж дома, где она и обнаружила покончившую с собой девушку.
Причина самоубийства пока неизвестна. По факту органы полиции проводят расследование.