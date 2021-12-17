Покончившая с собой А.B. работала с матерью в одном магазине, где она познакомилась с молодым человеком, который тоже там трудился, сообщает Report.

Некоторое время назад парень, отправил к девушке сватов, чтобы получить одобрение семьи девушки на брак. Но родители девушки отказали молодому человеку и его сватам. По этой причине 17-летняя А.В. решила покончить жизнь самоубийством.