Лира пробила новую психологическую отметку ОБНОВЛЕНО
Турецкая лира в эти минуты обрушилась еще почти на 10%, пробив новую психологическую отметку в 18 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные сайта investing.com.
Турецкая лира продолжает терять в цене. В настоящее время 1 доллар США торгуется на уровне 17,86 лир.
1 азербайджанский манат равен 10,51 лир.
Очередное падение лиры связывают со сделанным в воскресенье заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что власти республики не намерены повышать процентную ставку.