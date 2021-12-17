В Баку задержана «Кейф Илашка» ФОТО
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского РОП, была задержана жительница Джалилабадского района Илаха Исмайылова (известная как «Кейф Илашка»), которая занималась продажей наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе МВД, при обыске у нее было обнаружено свыше одного килограмма героина. Женщина призналась, что занималась продажей наркотиков, которые она приобрела у иностранного гражданина.
Отметим, что муж И.Исмайыловой тоже арестован некоторое время назад по обвинению в продаже наркотических веществ.
По факту ведется расследование.