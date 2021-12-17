Место олимпийского чемпиона в Минспорта занял бывший вице-президент «Нефтчи»

Новым начальником Управления спорта в Министерстве молодежи и спорта стал Эльнур Мамедов.

Бывший сотрудник АФФА и вице-президент футбольного клуба "Нефтчи" сменил на этом посту олимпийского чемпиона-2004 Фарида Мансурова, который теперь работает на должности проректора в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

После АФФА и "Нефтчи" Эльнур Мамедов также работал в Федерации волейбола Азербайджана, в Академии физкультуры и спорта, где был главой отдела по связям с общественностью, а также трудился в сфере спорта в Кыргызстане.